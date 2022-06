Découvrez le restaurant "Nautic Lodge" à Seneffe

Crée en 2017, le Nautic Lodge est un restaurant bar dans le Hainaut, plus précisément à Seneffe. Assez chaleureux et convivial, il a pour particularité de donner l’impression à tous ceux qui franchissent le pas de sa porte d’être en vacances.

Pour ce faire, plusieurs éléments ont été mis en place comme une terrasse couverte ainsi qu’une autre en extérieur, ayant chacune un décor en particulier. Evidemment on y retrouve aussi un restaurant dans lequel des spécialités de la maison sont préparées comme les planches apéritives à partager en quantité assez fournie, des cocktails, avec ou sans alcool, pour tous les goûts ainsi que des repas assez variés. La chroniqueuse s’est laissée tenter par un "tartare deluxe avec du tartufata et des dés de foie gras" mais des plats plus basiques, restant tout aussi bon, sont également disponibles tels que des hamburgers ou des lodgies…