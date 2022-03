Tipik vous propose une soirée 100% frissons ! Suspiria (2018) sera diffusé le 3 septembre sur Tipik (of course!). Âmes sensibles s'abstenir : le film contient des scènes sanglantes qui peuvent choquer (déconseillé aux moins de 16 ans). A quoi devez-vous vous attendre ?

Suspiria est un film d'horreur américano-italien réalisé par Luca Guadagnino (Call me By Your Name). Il sera diffusé pour votre plus grand plaisir le vendredi 3 septembre à 22h15 sur Tipik et sera dispo' en replay sur Auvio.