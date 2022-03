Découvrez le Psalterion, cet instrument du Xe siècle au son enchanteur, ancêtre du clavecin

Connaissez-vous le Psalterion ? Dans sa chronique La passion selon, Céline Scheen vous présente cet instrument à cordes pincées au son enchanteur.

L’origine de l’instrument

Le Psaltérion, qui veut dire harpe en grec, est un instrument de musique à cordes pincées en boyau, en crin ou en métal, tendues et tenues par des chevilles, sur une table d’harmonie plate, souvent trapézoïdale, parfois rectangulaires, triangulaires ou en forme d’ailes. Les cordes sont jouées à vide, l’instrumentiste n’appuyant le doigt sur aucune touche pour produire les différentes notes.

Au départ, il est destiné à accompagner et jouer les psaumes. Par la suite, il devient aussi l’un des instruments des fêtes populaires et des musiciens errants. On le tient parfois suspendu autour du cou, mais le plus souvent posé à plat.

On le joue en pinçant les cordes ou avec un ou deux plectres en corne ou plume d’oie. On peut également frotter les cordes avec un archet, ou les frapper avec deux petits marteaux, en changer les textures pour varier les sons. Dans ce cas, on l’appelle parfois le tympanon. Les cordes vont par paires et sont accordées diatoniquement.

La psalterion apparaît en Europe entre le Xe et le XIIe siècle sous la forme d’une variété de psaltérion médiéval arabe trapézoïdal, le Qanun. Populaire en Europe jusqu’au XVe siècle environ, il adoptera plusieurs formes, notamment la "tête de porc" caractéristique, c’est-à-dire avec deux côtés incurvés.

Il donnera naissance au clavecin, qui n’est finalement rien d’autre qu’un grand Psaltérion doté d’un mécanisme de clavier pour pincer les cordes.