Découvrez le programme de l’été sur Tipik en radio, en TV et en digital

Tipik, LE média des festivals, part fouler les plaines des Ardentes, de Dour, des Francofolies, d’Esperanzah, de Ronquières et de Scène-sur-Sambre à la rencontre des artistes et de son public pour vous faire vivre l’ambiance et la magie de ces grands événements musicaux comme si vous y étiez ! Vous pourrez suivre tout ça en TV, en radio mais aussi via des contenus digitaux publiés sur nos réseaux sociaux.

En TV

"Mes meilleurs souvenirs de Festival" reviennent dans une toute nouvelle formule. Cet été, des festivaliers, crews et artistes raconteront leurs meilleurs souvenirs, anecdotes croustillantes et moments incongrus qu'ils ont vécus en festival. Dour, Ardentes, Francos, Ronquières et bien d’autres seront racontés par ceux qui les vivent.

En radio

"Le 16-20" : Tous les après-midi, Tipik vous propose 4 heures d’antenne avec des interviews, des anecdotes et le meilleur de la playlist de Tipik en mode festivals. Cette année, Romain Kuntz sera notre "festival reporter". Il vous fera vivre les festivals comme si vous y étiez et vous permettra de découvrir les coulisses.

En digital

Découvrez des interviews exclusives d’artistes invités depuis notre studio. Deux formats immanquables :

"Fashion police", une capsule incontournable qui inspecte avec humour le style vestimentaire des festivaliers.

"By night" avec Vincent Billaroch en anthropologue raté qui analyse la faune et la flore des festivals… La nuit. Un rendez-vous en terre (presque) inconnue.

Vous pourrez retrouver ces formats les réseaux sociaux de Tipik mais également sur le site.