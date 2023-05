Concours Reine Elisabeth 2023 Chant : découvrez le jury de la première épreuve

Sumi Jo s’est imposée comme l’une des sopranos les plus recherchées de sa génération, saluée pour son exceptionnelle musicalité et sa remarquable agilité, précision et chaleur de voix. Sumi Jo a été invitée à rejoindre le jury de concours vocaux réputés, notamment la Glyndebourne Opera Cup en 2020, le Cardiff Singer of the World en 2017, le Hong Kong International Operatic Singing Competition, et le Queen Sonja Singing Competition en 2019.