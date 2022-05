Découvrez le premier album de Charles, gagnante de la saison 9 de The Voice Belgique

Tomber, se relever, recommencer… "Until We Meet Again" est l’album d’une jeune femme qui avance, observe, assume ses choix et se nourrit de ses doutes. "Depuis l’enfance, j’ai des problèmes de confiance en moi. Je me fais aider. C’est un long travail mais il porte ses fruits. Il est beaucoup question de lâcher prise dans cet album. Si certains thèmes dans les chansons ne sont pas joyeux, je montre aussi qu’il y a de la lumière au bout et que les épreuves auxquelles nous sommes confronté(e) s finissent toujours par rendre nos vies meilleures. Ce que l’on peut appeler la beauté collatérale" déclare la chanteuse. Un album très prometteur dont "Miss You When You’re There" en est le premier extrait.