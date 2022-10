Découvrez le Pink Screens Festival du 10 au 19 novembre ! Gagnez vos places.

Pink is not dead et Pink Screens reviennent de plus belle vous tenir chaud à l’approche du grand froid ! La 21ème édition du Pink Screens – Brussels Queer Film Festival vous promet une abondance de queer vibes et de rencontres. Des salles obscures en partage, pour stimuler les esprits, tomber en amour, ou se piquer les yeux. Les queers font des films et s’activent pour explorer les angles morts, subvertir les normes et célébrer la pluralité des existences.

Clap 21 : Ils remettent le paquet et n’ont pas envie de se limiter ! Place donc à une centaine de films, fictions et documentaires, mais aussi de l’expérimental et de l’animation, longs ou courts. Comme à chaque fois, ils explorent les quatre coins du monde, des vies extraordinaires comme des défis collectifs.

Côté courts, 9 séances à découvrir, rien de moins, dont une 100% belge et une p*rn plus bouillante que ton crush au bar du NOVA.

Le Pink Screens c’est une expo extra-large dans le bar du Nova et dans les caves du Cinéma Galeries, mettant en valeur des artistes qui ont le sens de la pride et du statement. C’est encore deux gueulantes pour affirmer bien fort leurs convictions, parce que, comme d’habitude, ils ne seront pas d’accord sur tout. C’est aussi des lectures, des performances, de longues discussions et des verres qui n’en finissent pas dans le bar du Nova. Et c’est bien sûr des rencontres et des bords de scènes avec les artistes et réalisateur·ices de ce festival, une équipe de bénévoles déjantée, et une Pink Night pour rameuter la ville et ne pas oublier de danser.

Toute l’équipe est d’ores et déjà ravie de vous présenter l’illustration du festival créée cette année par le peintre et cinéaste Tom de Pekin et mise en forme par le studio de graphisme Kidnap Your Designer.

Retrouvez le programme ici