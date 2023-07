Découvrez le pilote de "Astrid et Raphaëlle" avec Sara Mortensen dans le rôle d’une autiste Asperger

Coproduit par la RTBF, "Astrid et Raphaëlle" tire sa force de son duo d’enquêtrices atypiques. Non seulement parce que les deux femmes ont des personnalités très différentes, mais aussi et surtout en raison des troubles autistiques dont souffre la première, et dont la seconde ignore tout.

Bien que de plus en plus abordé en télévision, le sujet reste, en effet, méconnu du grand public, si bien que les personnes concernées sont bien souvent victimes de préjugés. À travers cette série, le producteur entend donc avant tout véhiculer un message de bienveillance, en représentant de manière aussi fidèle que possible la neuro-atypie. D’ailleurs, Sara Mortensen, l’actrice qui campe le rôle d’Astrid, a rencontré de nombreux autistes en vue de se préparer à interpréter ce personnage, et d’en donner l’interprétation la plus juste possible. "Je me suis énormément documentée, car je ne veux blesser, trahir et caricaturer personne", rapporte-elle à ce propos.