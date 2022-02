Découvrez le palmarès quasi-exclusivement féminin de la Berlinale 2022

Ours d’or : Alcarràs de Carla Simon

Prix spécial : The Novelist’s film de Hong Sang-soo

Grand prix du jury : Robe of Gems de Natalia Lopez Gallardo

Meilleur réalisateur.trice : Claire Denis pour Avec amour et acharnement

Meilleur acteur.trice principal.e : Meltem Kaptan dans Rabiye Kurnaz contre George W. Bush d’Andreas Dresen

Meilleur acteur.trice secondaire : Laura Basuki dans Before, Now and Then (Nana) de Kamila Andini

Meilleur scénario : Rabiye Kurnaz contre George W. Bush d’Andreas Dresen, écrit par Laila Stieler

Meilleure contribution technique : Rithy Pahn pour Everything Will Be Okay

Mention spéciale du jury : A Piece of sky de Michael Koch

Prix du documentaire : Myanmar Diaries du Myanmar Film Collective

Prix spécial du jury : See you Friday, Robinson de Mitra Farahani

Meilleur réalisateur.trice : Cyril Schaublin pour Unrest

Meilleur film : Mutzenbacher Ruth Beckermann