Découvrez le nouvel album des Foo Fighters au lever du soleil en exclusivité avant sa sortie !

Produit par Greg Kurstin et les Foo Fighters, But Here We Are sera le 11e album du groupe. Décrit comme "le premier chapitre de la nouvelle vie du groupe", But Here We Are représente "le son de frères trouvant refuge dans la musique qui les a réunis il y a 28 ans, un processus aussi thérapeutique que la poursuite de la vie", indique un communiqué de presse.

Les Foo Fighters ont donc annoncé qui remplacerait leur défunt batteur Taylor Hawkins à la batterie : il s’agira de l’ami de longue date du groupe, Josh Freese, qui a travaillé aussi avec Nine Inch Nails, Paramore, The Vandals et bien d'autres.

Josh Freese a également participé aux concerts hommage des Foo Fighters à Taylor Hawkins à l'automne dernier, rejoignant le groupe à la batterie pour jouer les titres "Times Like These" et "All My Life".

Les musiciens prendront la route le 24 mai dans le New Hampshire, puis continueront à travers les Etats-Unis avec aussi quelques festivals et concerts en Europe.