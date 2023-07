Découvrez le nouveau titre de Manon Hansay, "You are so kind", qu'elle interprète en live

Manon Hansay était l’invitée du 8/9 pour la sortie de ses nouveaux singles Someone found you et You Are so Kind, qu’elle nous a interprété en live dans l’émission.

C’est l’une des plus grandes voix belges du moment, qu’on a découverte fin 2021 avec son premier EP, See you again in a dream. Artiste à plusieurs facettes, elle est aussi comédienne et a suivi des études d’art du spectacle à Bruxelles et Londres.

Un parcours atypique pour Manon Hansay, qui s’accompagne au piano dans ses chansons mais qui s’est mise très tard à l’instrument.

"J’ai toujours chanté, j’ai toujours joué, j’ai même toujours dansé, et je me disais que [le piano] n’était pas accessible", raconte-t-elle. "À 17 ans j’ai dit : c’est beaucoup trop tard, je suis beaucoup trop vieille. Finalement j’ai commencé après le conservatoire, et ça a changé ma vie […]. À titre personnel, ça m’a apporté tellement de bonheur dans ma vie."

Je ne suis pas Mozart, mais je peux m’accompagner sur plus ou moins n’importe quoi maintenant.

Plus tôt dans l’émission, Manon Hansay nous a proposé une reprise à sa manière d’une chanson des Destiny Child qui l’a beaucoup marqué dans son enfance, Say my name.

Vous pourrez la retrouver sur scène les prochains mois, notamment cet été au Palais du Rire d’Arlon le 11 août et au festival de la Tour de Walhain le 12, mais aussi le 13 octobre au Whalll à Bruxelles pour un concert solo.