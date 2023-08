Découvrez le nouveau single des Killers

"Your Side of Town" est la première nouvelle musique de The Killers depuis le single unique "Boy" de l’année dernière, issu des sessions du groupe de Las Vegas pour l’album Pressure Machine de 2021. Le groupe a aussi récemment été désigné comme le favori des bookmakers pour jouer lors de la fameuse mi-temps du prochain Super Bowl à Las Vegas.

Au début du mois, ils ont présenté leurs excuses après s’être mêlés à la politique compliquée de l’Europe de l’Est post-soviétique en faisant monter un fan russe sur scène pour jouer de la batterie lors de leur concert en Géorgie. "Nous reconnaissons qu’un commentaire visant à suggérer que tous les spectateurs et fans de The Killers sont des "frères et sœurs" a pu être mal interprété", ont-ils écrit dans un communiqué. "Nous n’avions pas l’intention de contrarier qui que ce soit et nous nous excusons. Nous sommes à vos côtés et espérons revenir bientôt".