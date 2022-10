Découvrez le nouveau roman de Gilles Legardinier "Le secret de la cité sans soleil"

Gilles Legardinier était l’invité du 8/9 pour vous présenter son nouveau roman Le secret de la cité sans soleil. Un roman qu’il a imaginé il y a plus de 20 ans.

Pour Gilles Legardinier, le but "c’est toujours de distraire les gens avec des histoires auxquelles je crois. Et la couverture doit s’adapter, c’est-à-dire que là, sur une histoire d’aventures historiques, d’amitiés, de trésors, de Cathares et de Templiers."

C’est le premier récit auquel Gilles Legardinier a pensé, c’est même l’histoire qui lui a donné envie d’écrire et pourtant, ce roman ne sort que maintenant.

L’idée c’était de reproposer aujourd’hui, une histoire à laquelle je croîs depuis plus de 20 ans. Elle me fascine, elle m’interpelle, je n’avais pas du tout l’intention de la ressortir comme elle a été écrite il y a 20 ans, ça n’aurait pas été honnête vis-à-vis du public, qui me fait confiance. Donc l’idée, c’était d’attendre et d’avoir le niveau pour la réécrire correctement, ce que j’espère avoir maintenant. Et du coup, l’idée c’était vraiment de la réécrire complètement, lui ajouter des chapitres de documentation, parce qu’il y a beaucoup de documentations et puis lui ajouter aussi le chapitre "Et pour finir" que je n’avais pas écrit à l’époque et qui en fait est toujours important dans mes livres maintenant et qui prend un recul particulier puisqu’il revient sur tous les débuts de ma carrière qui n’est pas triste.

À l’époque, le livre était sorti en format poche mais n’avait pas eu le succès escompté. Et comme Gilles Legardinier ne sort jamais un libre auquel il ne croit pas, il a choisi de rééditer celui-ci. Un timing réfléchi puisque cette année, Gilles est très occupé avec le tournage de son premier film, l’adaptation de Complètement cramé. Il a tout de même mis deux ans à le réécrire. Pour écrire ce roman l’auteur a du faire beaucoup de recherches puisque son histoire est basée sur des faits historiques.

Il y a huit siècles, la forteresse de Montségur chutait à cause du secret qu’elle renfermait. Quel est ce trésor que les Templiers et cathares ont protégé au prix de leur vie ? Bien des années plus tard, le destin de plusieurs hommes qui ne se connaissent pas les poussera à achever ce que leurs prédécesseurs ont commencé. Il n’y a pas de temps à perdre… Leur mission est de sauver cet héritage avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains. Pour ça, ils devront résoudre des énigmes, affronter l’inconnu et surtout survivre aux pièges. Surmonteront-ils tous les obstacles sur leur passage ?