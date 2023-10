Découvrez le nouveau générique de "Ici tout commence"

"Ici tout commence" change de générique à partir de ce vendredi 13 octobre sur La Une. L’occasion de découvrir quels acteurs resteront au casting de cette quatrième saison, ou au contraire, quels acteurs s’apprêtent à s’envoler vers d’autres projets…

Entre l’arrivée d’une nouvelle promo d’élèves et les départs de plusieurs personnages emblématiques de la série, ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées à l’Institut Double A. Afin de coller à ce nouveau casting, le générique de la série fait donc peau neuve, avec une série de nouveaux plans.

On y retrouve bien sûr certains des acteurs phare de la série, tels que Benjamin Baroche, Vanessa Demuy, Julie Sassoust et Elsa Lunghini, mais également Agustin Galiana. Une surprise pour les téléspectateurs, étant donné que Lysandro, le personnage qu’il interprète, avait annoncé son départ définitif de l'Institut en début de semaine. On suppose donc que le chef cuisinier reviendra sur sa décision, et continuera de rythmer les épisodes de la quotidienne pour encore quelque temps.

Claire Romain, en revanche, ne figure pas au générique, signe qu’elle ne devrait pas tarder à faire ses adieux à la série.

La musique, quant à elle, reste "Jusqu’ici tout va bien" de Gims. Une chanson extraite du quatrième album du chanteur, qui accompagne les héros de "Ici tout commence" depuis le début de leurs aventures, au mois de novembre 2020.