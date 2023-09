Découvrez le métier insolite que Jean-Luc Fonck rêvait d’exercer

La musique n’était pas le premier choix de carrière de Jean-Luc. Enfant, il était dans une école catholique à Arlon dirigée par des frères en soutane. Il était fasciné par leurs costumes à la Don Camillo et s’était donc mis en tête de devenir curé. Une perspective plutôt étonnante quand on connaît le chanteur et ses looks les plus extravagants les uns que les autres.