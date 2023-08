Découvrez le métier de tisanière avec "Hierba Buena", des tisanes artisanales et locales

Depuis le début de son projet, Emilia Farfan peut compter sur le soutien précieux de nombreux bénévoles qui l’aident notamment en période de cueillette.

" C’est beaucoup plus amusant de faire la cueillette ensemble en groupe, en papotant. Le temps passe plus vite. Les gens sont en contact avec la nature, les odeurs et les couleurs et ça leur fait du bien. Il y en a qui m’ont déjà dit qu’ils étaient arrivés de mauvaise humeur le matin et qu’à la fin de la journée ils étaient repartis heureux et plus légers. Pendant que l’on cueille, je leur donne des conseils, je leur explique à quoi sert telle plante et comment la faire pousser chez soi. C’est un vrai échange entre les bénévoles et moi. " nous explique Emilia Farfan.

Aujourd’hui je peux dire que je suis épanouie dans mon métier. Je suis reconnaissante envers la terre, les plantes, mais aussi envers toutes les personnes qui, depuis cinq ans sont passées par ces champs.

Anne-Marie est bénévole depuis quelques mois sur les champs de Smala, où Emilia a installé ses plantes médicinales. " Nous avons un partage fabuleux. Il y a le partage d’abord du terrain ou du sol, ensuite nous partageons les aliments qui y sont cultivés. Et puis, le partage des connaissances : quand on ne sait pas, on se montre l’une l’autre. 'Voilà ce que j’ai trouvé dans le sol. Qu’est-ce que ça pourrait être comme insecte ? À quoi cela sert-il ?' C’est une véritable cohabitation entre la nature, les fleurs et l’humain. " témoigne Anne-Marie.

Le bénévolat, en plus de permettre aux gens d’être en contact direct avec la terre et la nature, éclaire sur les conditions de travail des petits paysans explique Emilia : " Il faut qu’un maximum de personnes puissent se rendre compte du vrai travail qu’il y a derrière les métiers de petits producteurs. Il faut que les consommateurs prennent conscience, lors de leurs achats, qu’ils doivent privilégier le local et acheter du Belge. Il faut savoir que s’il y a une petite différence de prix entre les grandes surfaces et les magasins qui commercialisent les petits producteurs, c’est parce que vous êtes en train de soutenir un artisan qui se bat pour survivre. "