Découvrez le Manoir : un film d'horreur déjanté avec à l'affiche Natoo, Kemar et Mister V

On vous propose la crème de la crème des stars de Youtube dans un film d'horreur totalement déjanté. Le Manoir sera diffusé sur vos écrans le mercredi 28 juin à 21h45 sur Tipik. A quoi devez-vous vous attendre ?

Le Manoir (2017) est un film d'horreur comique réalisé par Tony T Datis (Zero). Le mix de ces deux genres vous promet à coup sûr une grosse éclate entre potes. Et pour cause : l'affiche de ce film est composée d'une bande d'ami.e.s Youtubeuses et Youtubeurs super badass mais aussi d'actrices et d'acteurs français de renom. Avant de vous dévoiler cette affiche 5 étoiles au complet, on vous balance le pitch.