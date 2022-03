Découvrez le live orchestral de "Démons" par Angèle et Damso

Après la sortie du clip "Démons" avec Damso en décembre dernier, Angèle a dévoilé ce mardi une nouvelle vidéo de ce tube certifié single d’or, extrait de son dernier album Nonante-Cinq.

La chanteuse avait annoncé la semaine dernière sur ses réseaux sociaux une surprise pour fêter le succès du single. En effet, 15 millions de streams et plus de 12 millions de vues sur YouTube, ce n’est pas rien ! En visionnant ce live, Angèle ne fait que confirmer son lien fort avec le rap et sa complémentarité musicale avec Damso.

La vidéo a été tournée dans un cadre assez surprenant et magistral, qui est celui de la Chapelle des Petits-Augustins, au musée des Beaux-Arts de Paris. Les deux artistes belges sont mis en scène dans une version live orchestrale et entourés d’un nombre impressionnant d’œuvres d’art.

Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard, comme l’explique le fondateur de la boîte de production Blogothèque, Christophe 'Chryde' Abric : "Quand Angèle est venue nous chercher pour faire une session live de Démons, on avait deux obsessions en tête : trouver un lieu grandiose, qui mette en valeur cette version orchestrale, et faire apparaître les fameux démons… La chapelle des Beaux-Arts était parfaite, pleine de statues et de fresques majestueuses et inquiétantes, comme si les démons et les anges étaient figés en plein combat autour d’Angèle et de Damso.

Nous sommes super heureux qu’Angèle et Damso aient partagé l’envie de la Blogothèque de faire un morceau en live, de chanter dans ce lieu fou, à l’acoustique unique, sans filet et en un seul plan. On a le sentiment qu’ensemble, nous avons donné un nouveau souffle, encore plus lyrique, à cette chanson puissante."