Découvrez le Liégeois Bothlane à travers dix morceaux qui l’ont forgé

Ce morceau m’a beaucoup parlé lorsque je l’ai découvert. On est en 1973 et on est assez proches de la "techno". On est vraiment dans la transe, on s’approche des années hippies. En me procurant le vinyle, je pensais acheter du jazz et je suis tombé là-dessus. L’intro expérimentale au synthé ARP 2600, ça me parlait à fond. Et la basse me fait trop penser à Flat Beat de Mr. Oizo. Ça montre qu’aujourd’hui, on n’invente rien si en 1973 il y avait déjà des choses comme ça.