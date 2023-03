Découvrez le Kentucky, la Californie, la Colombie Britannique avec 3 femmes belges d’exception

Sandrine Dixson-Declève est coprésidente du Club de Rome, un think tank qui alerte depuis 1972 sur les limites de la croissance et les risques d’effondrement de notre civilisation. Elle est aussi conseillère en transition économique et environnementale auprès de l’Union européenne et d’autres institutions internationales. Son credo : il faut réinventer la société pour faire face aux défis du changement climatique, de la perte de biodiversité, des inégalités sociales et de la crise sanitaire.

Pour Sandrine, le XXe siècle a produit une illusion de prospérité basée sur une exploitation sans limite des ressources naturelles et humaines, au détriment de la planète et des générations futures. Elle dénonce le "business as usual" qui a prévalu pendant des années chez les décideurs politiques et économiques, qui ont refusé d’intégrer les conséquences environnementales et sociales de leur modèle de développement.

Elle reconnaît toutefois que des avancées ont été réalisées, notamment sur le plan des législations protégeant l’environnement, mais elle souligne qu’elles ont été édictées sans approche globale ni prise en compte du cadre global du changement climatique. Elle plaide pour une taxation plus juste et plus efficace, qui décourage ce qui est néfaste et encourage ce qui est bénéfique pour le bien commun.

Sandrine est convaincue que la transition écologique est une opportunité pour créer une société plus résiliente, plus solidaire et plus démocratique. Elle appelle à une mobilisation collective et à une coopération internationale pour mettre en œuvre les solutions nécessaires à la transformation systémique de nos modes de production et de consommation. Elle s’inspire des principes de l’économie circulaire, de l’économie sociale et solidaire, de la finance durable et de l’innovation sociale.

Sandrine est une visionnaire qui ne craint pas de bousculer les idées reçues et de provoquer le débat. Elle participe régulièrement à des forums internationaux, comme celui de Davos, où elle porte la voix du Club de Rome et interpelle les leaders mondiaux sur leur responsabilité face à l’urgence écologique. Elle est aussi la co-auteure de plusieurs ouvrages et rapports sur ces thématiques, comme "Earth4All : A Planetary Emergency Plan for People and Planet" ou "The Green Swans Observatory : A Systemic Risk Dashboard for the Next Economy".