Découvrez le jardin potager de l’asbl Ekikrok à Bossières

Le jardin-potager de l’asbl Ekikrok à Bossières (Gembloux) est un lieu d’une grande biodiversité recelant de trésors insoupçonnés à préserver : espaces d’accueil animal et végétal (mare, haie vives, prairies fleuries, hôtels à insectes, pierrier, chèvres, poules…), production de fruits et légumes selon les principes de la permaculture, espaces didactiques et signalétique des plantes sauvages comestibles et médicinales, chemins pour se promener et bancs pour se ressourcer.