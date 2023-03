Découvrez le groupe June Road sur Classic 21

Sur leur site officiel, on peut lire : "Une admiration commune pour des groupes aussi divers que Ben Howard, Fleet Foxes, Sarah Jarosz et Fleetwood Mac inspire leur ton et leur esthétique musicale. Leur première collaboration, "Time", est sortie en 2020 sous le titre "Harry Pane feat. Maia Frankowski". Ce single a marqué le début de leur transition vers June Road."