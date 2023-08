Découvrez le groupe bruxellois Soror en concert au Botanique

Soror est un groupe belge qui sortira "New Born", son tout premier album en septembre, après un premier EP en 2020. Un album qu’ils vous présenteront live au Botanique le 21 septembre et La Trois a des places à vous offrir pour ce concert découverte.

Soror, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre en 2017 entre Alice, la chanteuse, et Sophie, la batteuse, une histoire de sororité très forte qui naît naturellement. Elles sont rejointes par Thibaut à la guitare et aux synthés et par Théo à la batterie, et ensemble, ils jouent du rock, du rock indie mêlé à des sons de trip-hop, des textes dark, mélancoliques, des voix aériennes… autant d’éléments qui font d’eux un groupe singulier et frais et qui nous fait penser, une fois de plus, que le rock n’est pas mort et que les groupes belges sont toujours là pour nous le rappeler.

