Après 8 saisons plus délirantes les unes que les autres, l’équipe du Grand Cactus s’est exportée sur la scène de Forest National pour un spectacle inédit. 7000 personnes sont venues applaudir Jérôme de Warzée et sa bande qui se produisait pour la première fois dans cette salle mythique. Lors de cette émission très spéciale, les personnages incontournables du Grand Cactus seront présents : Madame Rigide, JCVD, Yves Van Laethem ou encore Fabrizio ont fait le déplacement à Bruxelles pour ce show exceptionnel. Mais également Virginie Hocq qui nous fait l’honneur d’intégrer la bande du Grand Cactus. Le présentateur, Adrien Devyver et les chroniqueurs, Livia Dushkoff et David Jeanmotte, fouleront également les planches de cette scène. Et bien d’autres surprises… !