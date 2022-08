Découvrez le Golden Age Rock Festival ce weekend !

Ce weekend du 19 au 21 août se tiendra la nouvelle édition du Golden Age Festival, enfin de retour après la pandémie ! A l’affiche de cet événement qui fait la part belle aux groupes de heavy et hard rock qui ont marqué ces 40 dernières années, et qui se déroule désormais au Palais des Congrès à Liège, on retrouvera notamment Machiavel, Angel, Baron Rojo, Diamond Head, Ostrogoth, Froidebise Trio et beaucoup d’autres groupes.

Ce mardi 16 août, seulement quelques jours avant l’événement, Laurent Debeuf recevait les responsables du festival qui sont venus nous faire découvrir le festival en détail.

Une rencontre à réécouter ci-dessus !