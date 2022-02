Découvrez le générique de la série belge "Pandore" avec la musique de Blu Samu

Pandore, c'est la nouvelle série belge créée par Anne Coesens, Savina Dellicour et Vania Leturcq. Avant la diffusion des premiers épisodes le 13 février à 20h50 sur La Une et Auvio, découvrez le générique très marquant de la série !

Fruit d'un long travail de réflexion et de création, ce générique marque durablement toutes celles et tous ceux qui découvrent Pandore. Il impose dès les premières secondes un style puissant et une identité très forte à la série. Mélange d'images d'archives de la vie sociale et politique belge, et d'images vidéo plus récentes, la séquence reste d'une grande modernité grâce au graphisme dynamique de Cécile Van Caillie (Carambolage). Le studio d'effets spéciaux Benuts a également contribué à ce résultat. Concernant le choix des archives, les créatrices Anne Coesens et Mariwenn Arnaud-Joufray expliquent ceci ceci :