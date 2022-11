Découvrez le Forum Sans Transition au Théâtre de Liège

Dans la lignée des mouvements climatiques qui ont émergé dans le monde ces dernières années, le Théâtre de Liège et le secteur culturel s’emparent de la problématique environnementale, guidés par la volonté de repenser les métiers des arts de la scène afin d’entamer une transition globale répondant aux défis écologiques, sociaux et démocratiques de notre temps.

Le Théâtre de Liège est l’initiateur d’un projet ambitieux et pionnier au service de la durabilité intitulé : "Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift", soutenu par le programme Europe Créative de la Commission européenne et porté par un réseau de théâtres et de partenaires européens et internationaux.