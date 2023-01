Découvrez le fabuleux destin des 3 coachs de "The Dancer Belgique"

"The Dancer Belgique", c’est la compétition de danse la plus époustouflante jamais organisée par la RTBF. Avant la diffusion de sa première émission le 10 janvier prochain, La Une vous propose ce vendredi 6 janvier un documentaire exclusif. Partez à la découverte des 3 coachs de l’émission : Laurien Decibel, Aurel Zola et Agustín Galiana, pour découvrir qui ils sont vraiment, comment la danse a fait irruption dans leur vie et leur incroyable parcours qui les propulse tous les trois aujourd’hui sur la scène de "The Dancer Belgique" !