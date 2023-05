Découvrez le fabuleux casting de la série "Les Randonneuses"

Depuis le début de sa carrière, Alix Poisson s'est énormément diversifiée. On l'a autant vue dans des rôles comiques que dans des fictions hautement dramatiques. Comme beaucoup de comédiennes, elle débute sur les planches en jouant dans de grands classiques comme Le Songe d'une nuit d'été ou Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare.

Après avoir enchaîné quelques petits rôles au cinéma, elle se fait remarquer dans le téléfilm Parcours meurtrier d'une mère ordinaire : L'affaire Courjault de Jean-Xavier de Lestrade Elle y incarne Véronique Courjault, une femme ayant assassiné trois de ses bébés avant de les cacher dans son congélateur. "Je voulais l’interpréter. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous sentez la douleur d’un personnage. Véronique Courjault, j’ai appris avec elle. Ce rôle a changé ma vie. Il m’a changée", confiait-elle au journal Le Monde en 2015. S'ensuivent les succès : Les Revenants, Parents mode d'emploi, 3 x Manon où elle retrouve de Lestrade, Disparue qui lui vaut le prix de la meilleure interprétation féminine à Séries Mania, Quadras aux côtés de François-Xavier Demaison, la bouleversante série Laëtitia (aussi de Jean-Xavier de Lestrade), Germinal, et aujourd'hui Les Randonneuses.

Dans la série de Fanny Riedberger, elle se glisse dans la peau de Sara. "C’est un personnage très abimé, qui n’a plus aucun contact avec son propre corps, qui le nie même, et qui le déteste, expliquait Poisson lors du festival lillois. Elle croit qu’elle n’a plus droit à la sensualité. Grâce à plusieurs rencontres, à cette ascension et aux regards bienveillants de ces femmes sur elle, elle va se reconnecter à son corps et à elle-même. Elle part de très très bas et va vers la lumière, et je trouvais ça très chouette à jouer".