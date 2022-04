Découvrez le Domaine de Palogne en VTT électrique tout terrain avec le Réveil de Tipik

Situé au cœur de l’Ardenne, à proximité de zones Natura 2000 et au confluent de l’Ourthe et de la Lembrée, le Domaine de Palogne propose de nombreuses activités, à la découverte de l’écrin de nature qui l’entoure.

Savez-vous que le Domaine regorge de richesse ?

Explorez le Château Fort de Logne, le musée du Château Fort, mais aussi une promenade-découverte, une chapelle du 12e siècle, une résurgence mystérieuse et, au Château de Harzé, le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie…

Le Domaine de Palogne, c 'est aussi le paradis du VTT et du kayak !

Il vous propose la location plus de 150 VTT pour petits et grands ainsi que 16 VTT électriques. De nombreux itinéraires vous feront découvrir la région, que vous soyez amateurs de nature ou de tourisme ! Envie d’une découverte plus rafraichissante ? Le Domaine propose une descente en kayak familiale (7,8 km) au fil de l’Ourthe et ses paysages verdoyants.