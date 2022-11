Découvrez le dispositif complet de la RTBF pour la Coupe du monde

Durant toute la Coupe du monde, Benjamin Deceuninck et son équipe seront présents, entourés d’un public de passionnés, avant, à la mi-temps et après les matches. Débats, analyses, évocation du profil et du parcours des différentes équipes… pour décrypter tous les enjeux du tournoi et partager, ensemble, toutes les émotions de la plus grande des compétitions.

A côté des consultants réguliers Emilie Ros et Swann Borsellino, on retrouvera un casting cinq étoiles avec Fred Waseige, Marc Wilmots, Khalilou Fadiga, Alex Teklak, Cécile De Gernier, Edward Still, Nordin Jbari et Nicolas Frutos. En duplex, nous retrouverons les consultantes internationales Tracy Rodrigo, Sophie Serbini et Sara Menaï, qui nous permettront de prendre le pouls de l’ambiance dans les pays des équipes favorites (Espagne, Allemagne, Angleterre, etc.). De nombreuses séquences témoigneront de la diversité éditoriale de la RTBF dont la Minute pronographique d’Alex Vizorek diffusée juste avant les matches de 20h.

L’interactivité avec le public étant au cœur de notre dispositif, le public pourra partager ses analyses et son ressenti via WhatsAPP et Opinio. En parlant de public, la RTBF propose aux fans de foot de venir vivre le tournoi avec Benjamin Deceuninck, entouré des meilleurs consultant.e.s dans plusieurs émissions : rendez-vous sur www.rtbf.be/publicfoot