Découvrez le dernier single de Doowy, un titre envoûtant qui vous emmène sur les plages de "Saint-Jean-Cap-Ferrat"

Doowy est venu présenter son projet personnel dans Le 8/9. A cette occasion, il a interprété avec beaucoup de douceur son single Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et vous a également proposé une version envoûtante du titre phare d'Harry Styles, As It Was.

Vous connaissez Doowy comme producteur, multi-instrumentiste, auteur, compositeur, il a travaillé aux côtés de Mustii ou encore de Lost Frequencies. Avec son single Saint-Jean-Cap-Ferrat, on lui découvre une voix sensuelle, presque comme un chuchotement qui se love dans une mélodie dont lui seul a le secret. Une invitation à se prélasser et à profiter de l'instant présent, à découvrir en live dans le 8/9.

Depuis un petit moment, Doowy souhaitait se lancer dans un projet en solo et le confinement lui a offert le déclic nécessaire. Les projets pour lesquels il travaillait se sont retrouvés à l’arrêt et donc il s’est lancé. On l’a découvert avec son premier single L’eau du bain en 2021.

Aujourd’hui, il continue de travailler avec d’autres artistes tout en se consacrant de plus en plus à son projet personnel.

Dans Le 8/9, Doowy confie être influencé par beaucoup d’artistes, surtout en chanson française. Mais il garde son caractère et se crée son propre chemin, son propre univers qui est lié à son nom de scène. Un pseudonyme qu’il tire de la série Malcolm et qui lui permet de différencier sa carrière solo de sa carrière en collaboration avec d’autres artistes.