Découvrez le dernier K.O. de The Voice Belgique ce mardi 1er mars dès 20h35 sur La Une, Auvio et Twitch

Plus l’aventure et plus les choix sont difficiles, mais lors de cette soirée, Typh Barrow a ajouté deux talents de choix à sa team pour les lives. Daniel et Mounir rejoignent Oan et Valentine. Qui sera le dernier talent de la Team Barrow qui sera sélectionné pour les lives ? Réponse lors du dernier K.O. ce mardi 1er mars dès 20h35 sur La Une et Auvio.