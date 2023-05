Découvrez le dernier épisode de la saison de "Une Brique dans le Ventre" ce samedi

Pour le dernier épisode d'Une Brique dans le Ventre de la saison, découverte d'une très belle nouvelle maison contemporaine avec décoration d'intérieur toute en douceur. Ensuite direction Eindhoven pour découvrir un hôtel designé par l'artiste hollandais Piet Hein Eek. Vous avez envie d'une piscine chez vous ? Dans notre dossier on s'y attarde et on vous en dit plus sur les piscines 100% en bois. Pour un petit weekend insolite, direction le chant des étoiles à Spa! Et pour finir l'émission, Amandine et Robert fabriquent un rangement extérieur pour vélo ! Découverte ce samedi !