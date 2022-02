Découvrez le dernier blind de The Voice Belgique ce mardi 8 février sur La Une

Toujours aussi combative dans ce sixième blind, BJ Scott a fait le plein de talents aussi brillants que convoités. Elle a réussi à convaincre la prodigieuse Adriana qui a récolté 4 buzz. La "mama" s’est aussi imposée face à Typh Barrow et Black M pour le groove de Trinity. Pour Nora, qui revient deux ans après son passage dans The Voice kids, BJ a été plus que convaincante face à Typh. Avec désormais 13 talents dans son équipe, la coach n’a plus que deux talents à récupérer lors du dernier Blind.