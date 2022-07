Découvrez le dénouement inattendu de "Secrets de famille" sur La Une

La pression monte d'un cran dans cette deuxième (et dernière partie) de Secrets de famille. Choqués après avoir appris que leur mère a l'intention de vendre leur maison d'enfance et de partir six semaines en Inde avec Mark, Helen, Jake et Natalie s'allient pour empêcher Vivien de faire ce qu'ils pensent être l'erreur de sa vie.

Gros coup de stress pour les trois enfants lorsqu'ils découvrent notamment des informations confidentielles sur la mort de l'ex-femme de Mark… Mais tout occupés à se mêler de la vie de leur mère, ne feraient-ils pas mieux de gérer leurs propres problèmes ?