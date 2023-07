Découvrez le classement des animateurs préférés des français

C'est un classement qui va ravir les égos des animateurs de télévision.

Omnicom, en partenariat avec le site puremedias.com, dévoile une étude de notoriété concernant les animateurs de la télévision française.

Au jeu de la notoriété, c'est Arthur qui arrive en tête avec 87% des répondants qui connaissent l'animateur de "Vendredi tout est permis" devant Nagui (85%), Jean-Luc Reichmann (85%) et Nikos Aliagas (84%).

L'étude montre aussi la côté d'amour des animateurs. L'animateur préféré des français est.... Jean-Luc Reichmann avec 44% devant Stéphane Bern (38%) et Nagui (38%).

Pour compléter le classement, on retrouve par la suite Nikos Aliagas (37%), Cyril Féraud (36%), Karine Le Marchand (36%), Faustine Bollaert (34%), Camille Combal (30%), Denis Brogniart (30%) puis Olivier Minne (30%).

Corinne Abitbol, Directrice Générale Marketing Science de l'agence OmnicomMediaGroup, explique ce que l'on peut retenir de ce classement : "Tous les ans, il y a des changements. Cette année, Faustine Bollaert émerge et Jean-Luc Reichmann fait une vraie percée. Cela vient récompenser le travail qu'ils fournissent chaque année à l'antenne mais pas que. Jean-Luc Reichmann a pris position pour défendre des associations caritatives, il parle du harcèlement scolaire à travers sa série 'Leo Matteï' et il met en avant le handicap en abordant celui de sa soeur. Cette sincérité touche les gens. Quant à Faustine Bollaert, elle évoque des problématiques de société extrêmement larges dans son émission sur France 2. C'est la bonne copine, elle a un côté simple et une valeur d'écoute plébiscités par nos sondés."