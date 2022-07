Découvrez le cadeau de Julien Doré pour les 30 ans de Clara Luciani : "C’est énorme !"

Le 10 juillet, la chanteuse Clara Luciani fêtait ses 30 ans. Pour cette occasion, son ami Julien Doré n’a pas pu résister à l’envie de lui faire un cadeau pour le moins original.

Lors de son passage aux Déferlantes le 9 juillet, le public du festival a attendu minuit pour offrir un joyeux anniversaire à la jeune trentenaire. 35.000 personnes qui vous chantent joyeux anniversaire ce n’est pas rien. Alors imaginez-vous, sortir de votre tour bus le lendemain matin pour prendre l’air et tomber face à une pancarte géante sur laquelle est notée "Bon anniv Clara ♥ Bisous Juju". Il s’agit de l’attention de Julien Doré pour son amie, Clara Luciani.

Vous pouvez retrouver la réaction de la jubilaire sur l’Instagram de l’interprète de Paris-Seychelles. Sur cette vidéo, on entend la chanteuse crier de joie et ajouter "C’est énorme ! Oh le con !" et en musique de fond, Amour toujours.