Découvrez le "Brontouring" avec David Jeanmotte

Beaucoup connaissent le "contouring", cette technique utilisée par les professionnels du domaine pour sculpter le visage mais aujourd’hui c’est bien du "brontouring" dont il est question. Alors que le premier et ses nombreuses dérives, sont essentiellement composés de produits ayant des nuances froides et toujours mates ; ce sont des couleurs chaudes et nacrées que l’on retrouve dans les poudres bronzantes pour cette version.

Elle assure un résultat plus volumineux et liftant à votre visage, à travers son usage. Cette technique est déconseillée pour les personnes ayant des rides car elle les accentue.