Découvrez le "bright-side mix" du nouveau single de Peter Gabriel

Écrit et produit par Peter Gabriel, " The Court " a été enregistré aux Real World Studios de Wiltshire et The Beehive de Londres, il comprend des contributions de Brian Eno aux côtés de Tony Levin, David Rhodes et Manu Katché, ainsi que des chœurs de la fille de Peter, Melanie Gabriel.

L’arrangement orchestral est signé par John Metcalfe avec Peter Gabriel et a été enregistré aux studios British Grove à Londres avec bon nombre de musiciens qui ont déjà fait partie du New Blood Orchestra.

" The Court " est accompagné d’un visuel qui représente l’installation rituelle " Lifting the Curse " de Tim Shaw. La photographie est de Steve Tanner. Un court métrage est en travail à propos de Tim, où il parle avec des détails fascinants de son travail et de l’histoire derrière " Lifting the Curse ". cette sortie ne devrait plus se faire attendre longtemps et vous pouvez, d’ici là, vous plonger dans son travail ici.

Lors de la précédente nouvelle lune, Peter Gabriel avait partagé un nouveau mix de son single "Panopticom", qui le voit revenir après 21 ans. "Panopticom (Dark-Side Mix)" faisait suite à "Panopticom (Bright Side Mix)", qui figurera sur son prochain album, i/o, pour lequel on attend toujours une date de sortie, malgré une tournée déjà annoncée qui passera notamment par la Belgique. Vingt-deux concerts sont au programme, dont un sur le sol belge. Le rendez-vous est fixé au mardi 6 juin au Sportpaleis d’Anvers !