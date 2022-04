Découvrez le barrage de l’eau d’heure

La construction du barrage est le fuit d’un besoin. Dans les années 60, les importations de matières premières se faisaient par les voies fluviales, il était donc capital d’en avoir une de taille. Or, le débit des eaux venant de la Sambre et du Canal de Bruxelles n’était pas assez rapide, c’est pour cette raison qu’il a été résolu de construire un barrage afin de pouvoir l’accélérer. Ainsi, le chantier débuta en 1972 et donna naissance, 3 ans plus tard, à un barrage de 800 mètres et à une tour haute de 110 m.

C’est donc une chouette activité que Fanny vous propose de faire durant ces vacances de Pâques afin de profiter des nombreuses activités comme la randonnée, de l’accrobranche, les sports nautiques, le golf et des merveilleux paysages qui s’y trouvent. Une grande majorité des activités sont gratuites, pour plus d’informations rendez-vous sur leur site web.