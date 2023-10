Découvrez Lander Gyselinck, le batteur préféré de votre batteur préféré

Tu viens de sortir un nouvel album sous ton alias Hihats In Trees. Dedans, tu vas plus loin que jouer de la batterie, il y a des productions électroniques et un côté très expérimental, c’est ça ?

C’est le premier projet où j’échange mon tabouret de batterie pour une chaise de producteur. La musique est expérimentale mais il y a beaucoup d’influences de la musique club. C’est assez rythmique, tout en utilisant les textures et les sons qui viennent de l’impro, très tactiles, très physiques. Je n’utilise aucune source électronique, tout vient de la batterie, de bois, d’effets sonores physiques. Avec tout ça, je fais de la musique assez groovy. Je cherche un son pas forcément évident avec lequel je sculpte un morceau.

Que ce soit avec Stuff., avec Lander & Adriaan, Zwangere Guy ou autres, tu as eu un bel impact sur ce qu’on appelle aujourd’hui le ‘Brussels Sound’. Est-ce que c’est quelque chose que tu réalises ?

J’ai senti l’impact de Stuff. sur les musiciens de jazz ici en Belgique et à Bruxelles. On était l’un des premiers groupes à faire ça. Lorsque j’étais encore au conservatoire, avec Stéphane Galland, j’étais déjà beaucoup dans le hip-hop, l’impro… J’organisais des jams à Gand également. Et je suivais aussi pas mal la scène américaine. Mais en Europe, c’est différent parce qu’on a d’autres influences. On était un peu, avec BadBadNotGood, dans les premiers à utiliser ce style, avec beaucoup d’improvisation dedans. Mais après, c’est un truc récurrent en Belgique de faire des mélanges un peu fous. Et c’est une fierté, on est connus pour ça dans le monde. Après, le Brussels Sound existait déjà dans les années 90 avec Aka Moon au Kaai ou avec toutes les compagnies de danse, il y avait vraiment quelque chose qui bougeait. Donc Stuff., c’est le prolongement de l’onde initiée bien avant. Et si on remonte, dans les années 70, à Gand ou à Liège, il y avait déjà la place pour l’expérimentation. Et ça m’inquiète un peu, parce que j’ai l’impression qu’à ces époques-là, ils étaient plus libres dans la musique et les arts que maintenant. C’est aussi pour cela que c’est important d’avoir des lieux comme le Volta, où des groupes de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie se rencontrent. C’est ici que se fait le son du futur en Belgique.