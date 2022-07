Découvrez "Laisse aller", le nouveau single de Claudio Capéo

Son nouveau single, Laisse aller, est un titre assez répétitif, le refrain est une répétition d’une dizaine de "laisse aller". Cette rengaine risque de très vite vous rester en tête. C’est une méthode beaucoup utilisée par la nouvelle génération, qui ne se complique pas la vie avec des longues phrases, mais préfère des refrains répétitifs et rythmés. Comme c’est le cas avec Nous, Le reste ou encore PS je t’aime.

Pour son dernier single, Claudio Capéo a collaboré avec Vincha, Igit et Gilles Dorn. Le résultat, c’est une chanson qui sent les vacances, le soleil et qui donne envie de bouger. Un hymne à la bonne humeur avec un air entraînant et un refrain entêtant, qui annonce un album plein de bonnes ondes.