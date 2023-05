Découvrez la voix incroyable de Dave Grohl dans ce classique de Nirvana

Un témoignage vibrant du talent vocal de Dave Grohl à l'époque de Nirvana.

La vidéo du jour nous vient d'un certain Nikolai Stravinsky, un musicien, compositeur et multi-instrumentiste russe. Dernièrement, celui-ci est surtout devenu très populaire grâce à ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans lesquelles il met en avant les pistes de voix isolées des plus grands titres de l'histoire du rock.

Dans l'une de ces dernières vidéos, il nous fait découvrir les pistes de voix harmoniques puissantes de Dave Grohl sur le classique "In Bloom" de Nirvana (sorti en 1991), l'une des chansons les plus mélodiques de l'album Nevermind. Une écoute qui donne assurément la chair de poule et qui nous prouve que déjà, à l'époque, l'actuel leader des Foo Fighters avait un talent vocal indéniable.

Et comme vous pourrez le découvrir dans la version a cappella complète du morceau (écoutable ci-dessous), les voix de Dave et de Kurt Cobain sonnent vraiment bien ensemble grâce à leur qualité tonale très similaire.