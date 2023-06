Découvrez la ville de Chiny à travers ses jardins privés

Construite en bordure du village de Suxy, la maison de Murielle et Jean-Paul bénéficie d’un bel environnement. La rudesse de l’Ardenne fait en sorte que le jardin de Murielle et Jean-Paul attend le mois de juin pour offrir toute la diversité de ses floraisons.

Le virus du jardinage n’a attaqué les propriétaires qu’il y a quelques années. Pendant longtemps, le jardin est resté simple, bien entretenu, mais sans intérêt particulier pour des plantes ou des aménagements.

Aujourd’hui quand on découvre le jardin, on va de surprise en surprise. Les sentiers mènent à des chambres de verdures et à des coins de repos aménagés dans des atmosphères très différentes.