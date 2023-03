Découvrez la Villa gallo-romaine de Mageroy avec Jean-Marc Decerf

La Villa gallo-romaine de Mageroy est située à Habay-la-Vieille, en Gaume, dans le sud de la province de Luxembourg, à la limite de l’Ardenne de la Lorraine. Elle fut construite au fond d’un petit vallon et servait de domaine agricole sur une étendue de 3 hectares. Elle fut occupée de la première moitié du 1er siècle après J.-C. jusqu’à quasiment la fin du 4e siècle.

Mageroy est un site très important pour l’archéologie gallo-romaine en Belgique : de nombreuses et intéressantes découvertes qui y ont été faites depuis plus de 30 ans et les fouilles y sont toujours d’actualité. De plus la villa est visitée aussi bien par les enseignants et les étudiants mais également par les touristes, les familles ou les simples promeneurs.