Découvrez la version punk de "We don’t talk about Bruno", le dernier carton de Disney

La Punk Rock Factory - venue du Pays de Galles - est un groupe de copains qui se sont spécialisés dans les reprises maisons et s'attaquent à toutes sortes de reprises, de Fall Out Boy et Evanescence, à d'autres adaptations de classique de Disney comme Hannah Montana et La Bande à Picsou.

Si vous êtes fans de Disney, ne manquez pas non plus ce medley de sept minutes qui reprend des classiques tels que "Under The Sea", "How Far I'll Go", "Let It Go" et "I Just Can't Wait To Be King" dans un style plus rock.

Si vous aimez ce genre de croisement de genres, ne manquez pas non plus la version metal de "Libérée, délivrée" par Floor Jansen de Nightwish.

