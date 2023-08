Découvrez la véritable histoire de d’Artagnan, le héros des 3 Mousquetaires

D’Artagnan n’est pas qu’un personnage de roman ! Le quatrième mousquetaire a bel et bien existé et a mené une vie tout aussi rocambolesque que son alter ego de fiction. Ce samedi 26 août, La Trois vous révèle son histoire à travers un documentaire fascinant signé Augustin Viatte.

Que vous ayez ou pas lu "Les Trois mousquetaires", le nom de D’Artagnan ne vous est certainement pas inconnu. Publié en mars 1844 par Alexandre Dumas, le roman dont il est le héros a connu dès sa sortie un succès fulgurant, au point qu’il est rapidement devenu l’un des personnages les plus connus de l’histoire de la littérature. Une renommée renforcée au fil du temps par de nombreuses adaptations cinématographiques, présentant en tête d’affiche plusieurs acteurs emblématiques de leur époque. Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Jean Marais, et plus récemment François Civil : tous ont prêté leurs traits à cette figure légendaire, dont les aventures demeurent encore aujourd’hui la référence absolue des livres de capes et d’épées.

Mais saviez-vous que derrière le personnage de fiction popularisé par Alexandre Dumas, se cache en vérité une figure historique bien réelle ?

En étudiant de près les archives qu’ils avaient à leur disposition, plusieurs historiens sont en effet parvenus à reconstituer la véritable histoire de ce héros de chair et de sang, dont le nom de naissance est en réalité Charles de Batz.

D'un milieu modeste aux plus hautes sphères du pouvoir

Né entre 1611 et 1615 à Lupiac, un village du Gers, Charles de Batz grandit dans la pauvreté, entouré de ses parents, de ses trois frères et de ses trois sœurs. Arrivé à l’âge adulte, il monte à Paris avec un rêve en tête : celui d’intégrer la compagnie des mousquetaires du roi.

Il parviendra finalement à concrétiser cette ambition après deux ou trois ans d’apprentissage parmi les cadets, à Saint-Germain-des-Prés. Pour l’occasion, il sera même reçu au palais royal du Louvre, où le roi Louis XIII l’autorisera à prendre le nom de d’Artagnan, sa famille maternelle, qui jouit d’une excellente réputation à la Cour de France.

Un revirement inattendu

Si Charles d’Artagnan rêve d’être mousquetaire depuis l’enfance, sa carrière prend toutefois un autre tournant suite à la mort de Louis XIII.

Le roi Louis XIV n’ayant alors que 5 ans, la régence est assurée par la veuve du roi, Anne d’Autriche, qui dirige la France avec l’appui de son serviteur le Cardinal Mazarin. En guerre depuis près de 15 ans contre l’Espagne et l’Autriche, le royaume de France fait à cette époque face à des difficultés économiques telles qu’il en vient à dissoudre la compagnie des mousquetaires.

Pour autant, d’Artagnan ne reste pas longtemps sans emploi, puisque le Cardinal lui propose assez vite d’entrer à son service. Devenu "la créature de son éminence", il parcourt la France d’un bout à l’autre pour transmettre les messages qui lui sont confiés, et devient de ce fait le témoin privilégié d’un certain nombre d’épisodes marquants de l’histoire de France. À commencer par la Fronde, un mouvement de révolte populaire à l’encontre de la politique de Mazarin, qui compte parmi ses rangs plusieurs anciens mousquetaires.

Mais d’Artagnan n’en fait pas partie. Alors que Paris est le théâtre de violentes émeutes, il reste fidèle à la famille royale, qu’il escorte jusqu’au château de Saint-Germain-en-Laye. Un dévouement qui lui vaudra par la suite les faveurs de Louis XIV, qui une fois monté sur le trône aura à cœur de reconstituer la compagnie des mousquetaires et de récompenser son fidèle serviteur d’Artagnan, en le nommant sous-lieutenant.

"La véritable histoire de d’Artagnan" à voir ce samedi 26 août à 21h25 sur la Trois et en replay sur Auvio pendant 90 jours.