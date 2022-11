Découvrez la véritable histoire d’Amanda Knox

Plongez dans l’enquête qui a fait la une de la presse internationale en 2007 : l’affaire Amanda Knox. Cette auteure, militante et journaliste américaine a été emprisonnée pendant près de quatre ans en Italie pour le meurtre de Meredith Kercher, une camarade d’un programme d’échange linguistique qui partageait son appartement. En 2015, Amanda Knox est acquittée par la Cour suprême de cassation.

Des rebondissements judiciaires, l’affaire Amanda Knox en a connu également entre 2007 et 2015. Alors installée à Pérouse en Italie, cette étudiante américaine a été accusée du meurtre de sa colocataire britannique Meredith Kercher, retrouvée morte dans sa chambre poignardée par 47 coups de couteau et violée. Condamnée en 2009 à 25 ans de prison tout comme son petit ami de l’époque, l’Italien Raffaele Sollecito, elle est acquittée en appel deux ans plus tard. L’histoire ne s’arrête pas là puisqu’un nouveau procès la condamne plus durement en 2014 avant qu’elle soit définitivement acquittée l’année suivante par la justice italienne. Amanda Knox aura passé au total quatre années derrière les barreaux.

Cette affaire judiciaire a passionné les médias pendant toutes ces années, spécialement en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. Ces multiples rebondissements, les divers manquements des enquêteurs et la personnalité d’Amanda, présentée comme une fêtarde aguicheuse collectionnant les conquêtes masculines, donnent un documentaire tout aussi mouvementé.

Dans "Real story of… Amanda Knox (fac of an angel)" vous découvrez les coulisses de l’affaire et de ses nombreux procès en vous serez amené à vous poser la question suivante : "Amanda Knox est-elle la victime d’une erreur judiciaire ou est-elle réellement impliquée dans le meurtre ?".

