Découvrez la vallée du Viroin en véhicule d’époque

À bord d’une ancienne berline Citroën Traction, déambulez de village en village, apprenez-en plus sur la région et ceux qui la compose. Souvenirs et retour en arrière garanti ! Au programme une balade de 1h30, avec à chaque village une explication visuelle et auditive grâce à une petite télévision installée au sein de la voiture. Histoires, anecdotes et extraits des livres "Toine Culot" vous attendent, le tout raconté par Pierre Robert (ancien journaliste sportif à la RTBF) et Luc Noël (journaliste de la nature et présentateur du magazine "Jardins et loisirs" à la RTBF). Un beau bruit de moteur, l’odeur de l’essence qui effleure votre nez, … Bref laissez-vous transporter, le temps d’une heure, dans le passé.